Образилися через ордер Путіну? Медведєв пригрозив ракетним ударом по Бундестагу та Офісу Шольца

"Вони раптом приймають ось таке рішення (видача судом ордера на арешт Путіна, - ред.) щодо глави нашої держави. Зрозуміло, що ця ситуація (реальний арешт Путіна, - ред.) не реалізується ніколи. Але ось уявімо, що вона реалізувалася". Чинний лідер ядерної держави приїхав на територію Німеччини і зазнав арешту", - змоделював ситуацію він.

На думку Медведєва, реальний арешт Путіна стане "оголошенням війни Російській Федерації".

"І вже в цьому випадку всі наші засоби - ракетні та інші - полетять до Бундестагу, Офісу канцлера (Олафа Шольца, - ред.) тощо", - заявив він.

При цьому в промові Медведєва, який не вибирає виразів, дісталося і міністру юстиції Німеччини Марку Бушманну за його тезу про те, що у випадку, якщо президент РФ опиниться на території Німеччини, Путіна будуть зобов'язані заарештувати. Медведєв назвав його "дурнем" і "недоумком".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

При цьому ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме до кінця його життя, поки він не постане перед судом.