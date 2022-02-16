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Энергосистема Украины временно зайдет в изолированный режим: названа причина

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Киев, Среда 16 февраля 2022 18:01
Энергосистема Украины временно зайдет в изолированный режим: названа причина Фото: украинскую энергосистему временно отключат от России и Беларуси (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинскую энергосистему отключат от России и Беларуси в тестовом режиме уже на следующей неделе. Изолированная режим продлится с 24 по 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрэнерго".

Сообщается, что на эти даты запланирован первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме. До этого времени ОЭС будет объединена с "островом Бурштынской ТЭС", две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.

Также сообщается, что работа в изолированном режиме является частью испытаний в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E - энергосистемой континентальной Европы. Предстоящая синхронизация будет проводиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

"Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами", - говорится в сообщении.

Возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с энергосистемами России и Беларуси намечено на 27 февраля. Работа блока регулирования "Украина-Молдова" в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля.

Напомним, Украина намерена присоединиться к европейской энергетической системе в 2023 году.

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