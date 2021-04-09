Обращение к Венедиктовой из-за ситуации на "Укрлендфарминг" подписало более 150 депутатов

Обращение к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно преследования НАБУ агрохолдинга "Укрлендфарминг" подписал 151 депутат. В нем депутаты говорят о конфликте интересов директора НАБУ и о решении суда о передаче дел незаангажированным следственным органам, которое Офис генпрокурора еще не выполнил.
Об этом говорится в обращении народных депутатов, копией которого располагает РБК-Украина.
Этим обращением народные депутаты отреагировали на письма коллектива группы компаний "Укрлендфарминг" в связи с пятилетним уголовным преследованием руководителя и основателя группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка со стороны НАБУ.
В запросе депутаты также отмечают, что преследование компании приводит к существенным потерям для экономики, а сам директор НАБУ Артем Сытник имеет признанный судебным решением конфликт интересов в этих делах.
"Это преследование вызывает подозрения в заангажированном отношении директора НАБУ Артема Сытника к компании и ее акционеру", - пишут нардепы.
По их информации, за это время агрохолдинг потерял 13 000 рабочих мест из-за закрытия 37 предприятий, а бюджет страны - около 1,5 млрд грн недополученных налогов из-за уменьшения объемов производства только за прошлый год.
"За 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных средств, предоставленных компании международными финансовыми учреждениями. Только за последние три года предприятия компании уплатили порядка 7,7 млрд грн налогов, создавали 1% ВВП Украины ... Компания "Укрлендфарминг", предприятия которой расположены в 22 областях Украины, играет важную роль и в социальной жизни в городах и селах. Агрохолдинг оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам Украины, работал с 298 000 арендодателями земельных паев", - говорится в обращении.
Депутаты просят генпрокурора взять под личный контроль соблюдение законности в указанных делах и выполнить решение Печерского суда от 21 января о передаче дела VAB банка от НАБУ к незаангажированным следственным органам.
Напомним, дело НАБУ против бывшего и.о. руководителя НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка касается якобы нецелевого использования рефинансирования, предоставленного НБУ VAB банку.
Обвинения опровергаются официальными экспертизами и выводами проверок Фонда гарантирования вкладов: все средства полученного банком рефинансирования были потрачены по прямому назначению (на выплаты вкладчикам банка).
Ранее народный депутат Павел Павлиш заявлял, что обсуждается вопрос создания временной следственной комиссии по этому вопросу. Для создания ВСК достаточно 150 голосов народных депутатов.