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Звернення до Венедиктової через ситуацію на "Укрлендфармінг" підписало понад 150 депутатів

Автор: РБК-Україна

Звернення до генерального прокурора Ірині Венедиктової щодо переслідування НАБУ агрохолдингу "Укрлендфармінг" підписав 151 депутат. У ньому депутати говорять про конфлікт інтересів директора НАБУ і про рішення суду про передачу справ незаангажованим слідчим органам, яке Офіс генпрокурора ще не виконав.

Про це йдеться у зверненні народних депутатів, копію якого має РБК-Україна.

Цим зверненням народні депутати відреагували на листи колективу групи компаній "Укрлендфармінг" у зв'язку з п'ятирічним кримінальним переслідуванням керівника і засновника групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка з боку НАБУ.

У запиті депутати також зазначають, що переслідування компанії призводить до істотних втрат для економіки, а сам директор НАБУ Артем Ситник має визнаний судовим рішенням конфлікт інтересів у цих справах.

"Це переслідування викликає підозри в заангажованому відношенні директора НАБУ Артема Ситника до компанії та її акціонера", - пишуть нардепи.

За їхньою інформацією, за цей час агрохолдинг втратив 13 000 робочих місць через закриття 37 підприємств, а бюджет країни - близько 1,5 млрд грн недоотриманих податків через зменшення обсягів виробництва лише за минулий рік.

"За 10 років агрохолдинг інвестував в економіку України більш як 3 млрд доларів, в тому числі завдяки залученню коштів іноземних інвесторів і кредитних коштів, наданих компанії міжнародними фінансовими установами. Тільки за останні три роки підприємства компанії сплатили близько 7,7 млрд грн податків, створювали 1% ВВП України ... Компанія "Укрлендфармінг", підприємства якої розташовані у 22 областях України, відіграє важливу роль і в соціальній життя в містах і селах. Агрохолдинг надавав соціальну допомогу 706 населеним пунктам України, працював з 298 000 орендодавцями земельних паїв", - йдеться у зверненні.

Депутати просять генпрокурора взяти під особистий контроль дотримання законності у зазначених справах і виконати рішення Печерського суду від 21 січня про передачу справи VAB банку від НАБУ до незаангажованих слідчих органів.

Нагадаємо, справу НАБУ проти колишнього в.о. керівника НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка стосується нібито нецільового використання рефінансування, наданого НБУ VAB банку.

Звинувачення спростовуються офіційними експертизами і висновками перевірок Фонду гарантування вкладів: всі кошти отриманого банком рефінансування були витрачені за прямим призначенням (на виплати вкладникам банку).

Раніше народний депутат Павло Павлишин заявляв, що обговорюється питання створення тимчасової слідчої комісії з цього питання. Для створення ТСК достатньо 150 голосів народних депутатів.

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Новини України Олег БахматюкУкрлендфармінгІрина Венедіктова
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