В Раде призвали Венедиктову защитить 25 тысяч работников "Укрлендфарминг" 

Более 100 народных депутатов подписали обращение к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой после жалобы 25 тысяч работников агрохолдинга "Укрлендфарминг". Сбор подписей в Верховной раде под этим обращением продолжается.

Об этом депутаты заявили вчера вечером на брифинге в Верховной раде.

Депутаты заявляют, что уже 5 лет аграрии сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны НАБУ из-за личностного конфликта Артема Сытника с акционером компании.

Кроме того, нардепы призывают Ирину Венедиктову выполнить решение суда о передаче дел против акционера незаангажированным правоохранительным органам: суд установил, что директор НАБУ Артем Сытник имеет конфликт интересов, а 5-летнее давление НАБУ на компанию уничтожает созданные 30 000 рабочих мест и приводит к потерям для бюджета страны.

В обращении к генпрокурору депутаты заявляют, что обеспокоены критической ситуацией, которая заключается в уголовном преследовании руководителя и основателя компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

"Это преследование вызывает подозрения в заангажированном отношении директора НАБУ Артема Сытника к компании и ее акционеру", - утверждают в обращении нардепы.

Парламентарии сообщают, что еще год назад в компании работало около 30 000 работников, 13 000 из которых по состоянию на 2021 уже потеряли работу из-за закрытия 37 предприятий.

"За 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных средств, предоставленных компании международными финансовыми учреждениями. Только за последние три года предприятия компании уплатили порядка 7,7 млрд грн налогов, создавали 1% ВВП Украины... Компания "Укрлендфарминг", предприятия которой расположены в 22 областях Украины, играет важную роль и в социальной жизни в городах и селах. Агрохолдинг оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам Украины, работал с 298 000 арендодателями земельных паев", - говорится в обращении.

Нардепы призывают генпрокурора взять под личный контроль соблюдение законности в упомянутых делах и исполнение решения Печерского районного суда в г. Киеве от 21.01.2021 года по делу № 757/1872/21-к.

"Обсуждается вопрос создания временной следственной комиссии по этому вопросу. Нашей целью является показать бизнесу, что парламент заботится о соблюдении законности, прав каждого украинца. Призываем генерального прокурора взять под личный контроль осуществление досудебного расследования, проверить законность его возбуждения и рассмотрения", - сообщил во время брифинга в Верховной раде народный депутат Павел Павлиш.

Член аграрного комитета Андрей Богданец заявил, что "крупнейшая компания страдает от несправедливости, …, а страна недополучает поступления в бюджет. Недопустимо, чтобы в европейском государстве было преследование частных компаний".