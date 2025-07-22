Обов'язково зробіть це перед тим, як з'їсти банан: ось чому це важливо

Чому важливо мити банани перед споживанням

Банани, незважаючи на їхню твердішу зовнішню частину, слід обробляти як будь-які інші фрукти та ретельно промивати.

Експерт з харчових технологій Таміка Сімс розповіла, що продукти зі шкіркою слід мити чистою проточною водою, навіть якщо ви плануєте її викинути.

Вона додала, що ця гігієнічна звичка допомагає мінімізувати перенесення бруду або мікробів, які можуть бути на шкірці.

Миття банана є важливим, щоб позбутися будь-якого бруду, бактерій та потенційних пестицидів на його поверхні, що запобігає їх потраплянню на руки та в рот.

Вживання будь-яких немитих фруктів може призвести до харчових отруєнь через шкідливі бактерії, такі як сальмонела, кишкова паличка та лістерія. Немиті продукти також можуть містити бруд, сміття та навіть комах.

Певні групи людей більш схильні до харчового отруєння від немитих продуктів, зокрема:

діти віком до 5 років

дорослі від 65 років

вагітні жінки

люди з ослабленою імунною системою

Вплив пестицидів пов’язаний з кількома несприятливими наслідками для здоров’я та може збільшити ризик таких захворювань, як аутизм, рак, високий кров’яний тиск, діабет та деменція.

Як правильно мити банан

Потрібно просто промити фрукт під проточною холодною водою приблизно 30 секунд, очищаючи руками будь-які видимі забруднення. Важливо уникати мила або інших засобів, оскільки вони можуть залишати шкідливі залишки.

Витріть шкірку паперовим рушником або дайте висохнути — це зменшить перенесення мікробів із шкірки на м’якоть під час очищення.

Спеціаліст з безпеки харчових продуктів Тревор Крейг розповів, що можна використовувати розведений оцет з водою для обприскування їжі. Це допоможе знищити деякі бактерії та потенційно небезпечні хімічні речовини на їжі.