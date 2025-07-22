Обязательно сделайте это перед тем, как съесть банан: вот почему это важно

Почему важно мыть бананы перед употреблением

Бананы, несмотря на их более твердую внешнюю часть, следует обрабатывать как любые другие фрукты и тщательно промывать.

Эксперт по пищевым технологиям Тамика Симс рассказала, что продукты с кожурой следует мыть чистой проточной водой, даже если вы планируете ее выбросить.

Она добавила, что эта гигиеническая привычка помогает минимизировать перенос грязи или микробов, которые могут быть на кожуре.

Мытье банана важно, чтобы избавиться от любой грязи, бактерий и потенциальных пестицидов на его поверхности, что предотвращает их попадание на руки и в рот.

Употребление любых немытых фруктов может привести к пищевым отравлениям из-за вредных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Немытые продукты также могут содержать грязь, мусор и даже насекомых.

Определенные группы людей более подвержены пищевому отравлению от немытых продуктов, в частности:

дети в возрасте до 5 лет

взрослые от 65 лет и старше

беременные женщины

люди с ослабленной иммунной системой

Влияние пестицидов связано с несколькими неблагоприятными последствиями для здоровья и может увеличить риск таких заболеваний, как аутизм, рак, высокое кровяное давление, диабет и деменция.

Как правильно мыть банан

Нужно просто промыть фрукт под проточной холодной водой примерно 30 секунд, очищая руками любые видимые загрязнения. Важно избегать мыла или других средств, поскольку они могут оставлять вредные остатки.

Вытрите кожуру бумажным полотенцем или дайте высохнуть - это уменьшит перенос микробов с кожуры на мякоть во время очистки.

Специалист по безопасности пищевых продуктов Тревор Крейг рассказал, что можно использовать разведенный уксус с водой для опрыскивания пищи. Это поможет уничтожить некоторые бактерии или потенциально опасные химические вещества на пище.