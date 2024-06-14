Обязательно штраф? Что будет, если в автомобиле нет знака аварийной остановки

Если произошла поломка авто или ДТП, водитель должен выставить возле авто знак аварийной остановки. Его нужно всегда возить в автомобиле.

РБК-Украина рассказывает, действительно ли штрафуют водителей, если вдруг этого обязательного атрибута в автомобиле не окажется.

Будет ли штраф за отсутствие знака аварийной остановки

Согласно правилам дорожного движения в Украине, водителям запрещается эксплуатировать транспортное средство при отсутствии на легковом автомобиле:

медицинской аптечки;

работоспособного огнетушителя;

знак аварийной остановки.

Довольно часто при отсутствии этих трех предметов полицейские составляют в отношении водителя постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП и штрафуют на 340 гривен.

Однако такой штраф можно рассматривать как незаконный. Ведь часть 1 ст. 121 КУоАП устанавливает ответственность за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности. Но в то же время отсутствие в легковом автомобиле аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки не свидетельствует о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация.

Поэтому отсутствие в автомобиле этих предметов не подпадает под признаки административного правонарушения по ч. 1 ст.121 КУоАП. Такое нарушение уже нужно квалифицировать по ст. 125 КУоАП (другие нарушения ПДД), которая предусматривает только предупреждение.

Обратите внимание. Есть случаи, когда такой штраф считается законным. Для водителей, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, предусмотрен штраф на основании ч. 2 ст. 121 КУоАП – оплатить придется 680 грн. А за повторное в течение года нарушение водителю будет грозить лишение права вождения транспортными на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Как и где устанавливать знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки входит в стандартный комплект автомобильного набора. В случае ДТП или вам пришлось совершить вынужденную остановку, согласно правилам, этот знак выставляется на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но:

не ближе 20 метров к транспортному средству в населенных пунктах; 40 метров - вне населенных пунктов.

Его ставят, чтобы предупредить других водителей об опасности и они успели среагировать, например, сбавили скорость.