Обов’язковий техконтроль: як часто його проходити та який транспорт підлягає перевірці

Необов'язковий техконтроль

Так, легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, а також причепи (напівпричепи) до них, не потребують обов’язкового технічного контролю, за винятком таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку. Мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібні транспортні засоби також не підлягають цій перевірці незалежно від строку експлуатації.

Крім того, обов’язковому технічному контролю не підлягають легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів за плату, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни і причепи до них, якщо їх строк експлуатації не перевищує двох років. Також не проходять обов’язковий технічний контроль технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені відповідним законодавством.

Фото: техконтроль транспортного засобу (ілюстративне фото freepik.com)

Обов'язковий техконтроль

Обов’язковий технічний контроль передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, включаючи системи гальмового і рульового керування, зовнішні світлові прилади, пневматичні шини та колеса, світлопропускання скла, газобалонне обладнання та інші елементи, що безпосередньо стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Періодичність проходження контролю залежить від типу транспортного засобу:

легкові автомобілі для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них перевіряються кожні два роки;

вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, причепи до них і таксі - щороку;

автобуси та спеціалізовані транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів перевіряються двічі на рік.

Фото: техконтроль транспортного засобу (ілюстративне фото GettyImages)