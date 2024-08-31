Обязательный техконтроль: как часто его проходить и какой транспорт подлежит проверке

Транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел, подлежат обязательному техническому контролю.
Как правильно проходить обязательный технический контроль и что для этого нужно, читайте в материале РБК-Украина.
Так, легковые автомобили всех типов, марок и моделей, а также прицепы (полуприцепы) к ним не требуют обязательного технического контроля, за исключением такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли. Мотоциклы, мопеды, мотоколяски и подобные транспортные средства также не подлежат проверке независимо от срока эксплуатации.
Кроме того, обязательному техническому контролю не подлежат легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов за плату, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и прицепы к ним, если срок эксплуатации не превышает двух лет. Также не проходят обязательный технический контроль, технические средства для агропромышленного комплекса, определенные соответствующим законодательством.
Обязательный технический контроль предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, включая системы тормозного и рулевого управления, внешние световые приборы, пневматические шины и колеса, светопропускание стекла, газобаллонное оборудование и другие элементы непосредственно касающиеся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.
Периодичность прохождения контроля зависит от типа транспортного средства:
При подготовке материала были использованы следующие источники: МВД, Верховная рада Украины (постановления Кабинета министров).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.