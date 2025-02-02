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Обов'язкова умова. Зеленський розповів, що наблизить мир в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Україні потрібні надійні гарантії, що агресію Росії буде зупинено. А обов'язковою умовою наближення миру є достатня кількість засобів ППО та протиракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що лише сьогодні завершилися рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети, через яку загинули 14 людей, постраждали 20 і повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки.

"Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії - гарантії, що таке зло буде зупинено. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО і достатня кількість протиракет - це обов'язкова умова наближення миру", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україні необхідні системи Patriot та Iris-T, а також інвестиції в розвиток дронів і виробництво зброї всередині країни.

"Це захист життів наших людей, це захист самої ідеї, що мир - можливий", - додав президент.

 

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Associated Press президент заявив, що за три роки повномасштабної війни зараз Україна як ніколи близька до миру. При цьому він назвав небезпечними для всіх переговори США з Росією, якщо вони будуть проводитися без участі Києва.

Крім того, за його словами, найдешевшими гарантіями безпеки від західних партнерів стало б повноцінне членство України в НАТО. Також, на його думку, це геополітично посилить президента США Дональда Трампа. Зазначимо, нинішній американський лідер раніше давав зрозуміти, що проти вступу України до альянсу в осяжному майбутньому.

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Володимир ЗеленськийПолтаваППОМирні переговориВійна в Україні