Обов'язкова умова. Зеленський розповів, що наблизить мир в Україні

Президент зазначив, що лише сьогодні завершилися рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети, через яку загинули 14 людей, постраждали 20 і повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки.

"Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії - гарантії, що таке зло буде зупинено. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО і достатня кількість протиракет - це обов'язкова умова наближення миру", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україні необхідні системи Patriot та Iris-T, а також інвестиції в розвиток дронів і виробництво зброї всередині країни.

"Це захист життів наших людей, це захист самої ідеї, що мир - можливий", - додав президент.