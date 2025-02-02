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Обязательное условие. Зеленский рассказал, что приблизит мир в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украине нужны надежные гарантии, что агрессия России будет остановлено. А обязательным условием приближения мира является достаточное количество средств ПВО и противоракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Президент отметил, что только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты, из-за которой погибли 14 человек, пострадали 20 и полностью разрушен подъезд пятиэтажки.  

"Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии - гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора. ПВО и достаточное количество противоракет - это обязательное условие приближения мира", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине необходимы системы Patriot и Iris-T, а также инвестиции в развитие дронов и производство оружия внутри стране.

"Это защита жизней наших людей, это защита самой идеи, что мир - возможен", - добавил президент.     

 

Напомним, ранее в интервью Associated Press президент заявил, что за три года полномасштабной войны сейчас Украина как никогда близка к миру. При этом он назвал опасными для всех переговоры США с Россией, если они будут проводиться без участия Киева.

Кроме того, по его словам, самыми дешевыми гарантиями безопасности от западных партнеров стало бы полноценное членство Украины в НАТО. Также, по его мнению, это геополитически усилит президента США Дональда Трампа. Отметим, нынешний американский лидер ранее давал понять, что против вступления Украины в альянс в обозримом будущем.

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Владимир ЗеленскийПолтаваПВОМирные переговорыВойна в Украине