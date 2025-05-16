Обязательная регистрация собак в Киеве: почему чипа и паспорта уже недостаточно

РБК-Украина узнало в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" (КГБВМ) для чего нужно регистрировать собак и что будет, если этого не сделать.

В столице действует обязательная регистрация собак - это предусмотрено решением Киевсовета еще с 2007 года. В то же время котов регистрируют по желанию владельца.

Что входит в регистрацию

При регистрации животному присваивается индивидуальный номер, который закрепляется за ним как визуально (жетон), так и электронно (чип).

Чип - это ветеринарная процедура, во время которой под кожу вводят электронный идентификатор. Сам чип содержит только 15-значный код, который можно считать специальным устройством.

"Он сам по себе не несет никакой информации. Но если собаку зарегистрировали официально в Киеве, ее чип подтягивается в городской реестр. И даже в случае потери животного это позволяет найти владельца", - объясняют в КГБВМ.

Кроме чипа, животное получает жетон с QR-кодом. При сканировании этого кода можно увидеть контактные данные владельца (если тот согласился их предоставить). Если же владелец не авторизовал данные, система просто подтвердит, что животное зарегистрировано, и посоветует обратиться в КП КГБВМ.

Жетон с номером животного должен быть постоянно на собаке - это визуальное доказательство регистрации.

Ответственность за отсутствие регистрации

Согласно ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, содержание незарегистрированных собак влечет за собой ответственность. В Киеве полиция совместно с ветеринарной службой проводит рейды - в общественных местах проверяют наличие жетонов и чипов.

За нарушение правил владельцу животного могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц размер штрафа выше - от 340 до 850 гривен.

Особенно обострилась ситуация после начала полномасштабной войны - в Киев массово переезжали люди из других регионов с домашними любимцами. В КП отмечают: если собака живет в столице более 30 дней, ее обязательно нужно зарегистрировать.

Наличие регистрации не только повышает шансы найти животное в случае потери, но и является важным элементом контроля за безопасностью в городе. Сейчас в Украине нет единой базы чипированных животных, поэтому киевский муниципальный реестр является фактически самым эффективным способом идентификации собак в столице.