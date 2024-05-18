Обовʼязкова перевірка. Без яких документів чоловіків тепер не випустять за кордон

У ДПСУ офіційно заявляють, що відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) чоловіки-громадяни України від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім того, законодавством визначено, що для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.

Це, зокрема, стосується таких категорій осіб:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У зв'язку з чим прикордонники рекомендують при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Однак, зазначене вище правило не стосуватиметься таких категорій чоловіків:

особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби;

працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Новий закон про мобілізацію в Україні