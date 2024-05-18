Обязательная проверка. Без каких документов мужчин теперь не выпустят за границу

В ГПСУ официально заявляют, что в соответствии с нормами законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) мужчины-граждане Украины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, законодательством определено, что для пересечения государственной границы граждане кроме паспортных документов должны иметь также подтверждающие документы.

Это, в частности, касается следующих категорий лиц:

забронированных на период мобилизации и военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В связи с чем пограничники рекомендуют при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Однако указанное выше правило не будет касаться следующих категорий мужчин:

лица с инвалидностью;

те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службе;

работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Новый закон о мобилизации в Украине