Обязательная проверка. Без каких документов мужчин теперь не выпустят за границу

Новый закон о мобилизации вступает в силу уже сегодня, 18 мая. В связи с чем для некоторых украинских мужчин во время пересечения границы обязательно наличие военно-учетных документов.
Детальнее о том, что изменилось для мужчин при пересечении границы - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: пресс-служба ГПСУ, комментарий спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.
В ГПСУ официально заявляют, что в соответствии с нормами законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) мужчины-граждане Украины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кроме того, законодательством определено, что для пересечения государственной границы граждане кроме паспортных документов должны иметь также подтверждающие документы.
Это, в частности, касается следующих категорий лиц:
В связи с чем пограничники рекомендуют при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.
Однако указанное выше правило не будет касаться следующих категорий мужчин:
Напомним, что с сегодняшнего дня, 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации (№3633-IX). Согласно которому все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и обновить учетные данные. Что касается последнего, то с сегодняшнего дня мужчины могут воспользоваться е-кабинетом Резерв+.
Следует отметить, что в Украине также повысят штрафы для уклонистов. Вчера президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь документ должен заработать на следующий день после обнародования в парламентской газете "Голос Украины".
Детальнее о новых изменениях читайте в материале РБК-Украина "10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый".
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