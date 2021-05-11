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Обострение в Секторе Газа: ЕС призвал Израиль и Палестину к прямым переговорам

Автор: Андрей Василюк

В ЕС осудили насилие в районе сектора Газа. Там считают, что только прямые переговоры между Израилем и Палестиной могут решать все проблемы в регионе.

Об этом заявил главный спикер Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано, передает Агентство Анадолу.

"Последние события и эскалация лишь иллюстрируют необходимость возобновления переговоров по поиску устойчивого, мирного решения текущей ситуации", - заявил на ежедневной пресс-конференции Стано.

Он среди прочего осудил насилие в отношении гражданского населения.

"То, что происходит на палестинских территориях, на оккупированном Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа и вокруг него, на самом деле глубоко волнует Европейский Союз", - сказал Стано, добавив, что "стрельба ракетами" из сектора Газы по гражданскому населению Израиля была "абсолютно неприемлемой".

Стано призвал все стороны соблюдать международное гуманитарное право и избегать дальнейшей эскалации, чтобы защитить жизнь гражданского населения.

Он также подчеркнул, что постоянные дипломатические усилия ЕС направлены на срочное прекращение "недавнего всплеска насилия" и восстановления "политического горизонта".

Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.

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