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Обострение в районах Золотого и Марьинки: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе сотни нарушений

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе 325 нарушений режима прекращения огня. При этом наиболее напряженной была ситуация в районе Золотого и Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 14 октября.

Больше всего нарушений было в Донецкой области. Там ОБСЕ зафиксировала 230 нарушений режима прекращения огня, в том числе 96 взрывов - 3 разрыва и 93 взрыва неопределенного происхождения.

При этом большинство нарушений произошли в районе Марьинки и вблизи участка
разведения в районе Петровское. Также отмечается, что в районе Гранитного прогремело 20 взрывов неопределенного происхождения.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 95 нарушений режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районе Попасной и возле участка разведения в районе Золотого. Также в отчете отмечается, что в неподконтрольных правительству Кадиевке (бывший г. Стаханов) и Первомайске слышали многочисленные взрывы и выстрелы.

Напомним, что Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за ситуацию на Донбассе. Там считают РФ стороной конфликта.

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Донбасс