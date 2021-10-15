Обострение в районах Золотого и Марьинки: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе сотни нарушений

Больше всего нарушений было в Донецкой области. Там ОБСЕ зафиксировала 230 нарушений режима прекращения огня, в том числе 96 взрывов - 3 разрыва и 93 взрыва неопределенного происхождения.

При этом большинство нарушений произошли в районе Марьинки и вблизи участка

разведения в районе Петровское. Также отмечается, что в районе Гранитного прогремело 20 взрывов неопределенного происхождения.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 95 нарушений режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районе Попасной и возле участка разведения в районе Золотого. Также в отчете отмечается, что в неподконтрольных правительству Кадиевке (бывший г. Стаханов) и Первомайске слышали многочисленные взрывы и выстрелы.