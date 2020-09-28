Обострение в Карабахе и подробности крушения АН-26 в Чугуеве: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, появился список погибших в результате крушения АН-26, в Беларуси прошла "народная инаугурация" Светланы Тихановской. Подробнее о том, что произошло на выходных, 26-27 сентября, - в материале РБК-Украина

Возобновление конфликта Армении и Азербайджана: подробности

Утром 27 сентября около 6 утра на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. По словам премьер-министра Армении Николо Пашиняна, инициатором является Азербайджан. В то же время, в Минобороны Азербайджана в начале обстрелов по всей линии фронта обвинили Армению. Также там сообщили о убитых и раненых среди гражданского населения.

В связи с возобновлением боевых действий в непризнанной республике Нагорный карабах введено военное положение. Кроме того, объявлена всеобщая мобилизация лиц старше 18. Также военное положение введено в Армении и в отдельных городах Азербайджана.

Премьер Армении Пашинян допустил признание страной независимости Нагорно-Карабахской республики. В ходе своего выступления он заявил, что сейчас рассматриваются разные сценарии развития событий. Данный вопрос уже включен в повестку дня армянского парламента. Подробнее о конфликте двух стран – в материале РБК-Украина.

В Гомеле митингующих разгоняли газом и светошумовыми гранатами

В Беларуси прошла так называемая "народная инаугурация" оппозиционного лидера Светланы Тихановской. В городах Беларуси состоялись массовые акции протеста против режима нелегитимного президента Александра Лукашенко. В Минске и других городах Беларуси прошли задержания.

В Гомеле силовики применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это произошло тогда, когда колонна митингующих подошла к силовикам. Подробнее о том, что происходило в Беларуси в день "народной инаугурации" Тихановской – в материале РБК-Украина.

Более 20 жертв и поиски пропавших: все подробности крушения АН-26 под Харьковом

По данным ГСЧС, 26 человек погибли в результате крушения АН-26 в Чугуеве: тела 22 человек обнаружили сразу же в день аварии, еще один человек умер в больнице от полученных травм, тела еще троих спасатели обнаружили 26 сентября. На данный момент в больнице находится один выживший.

Харьковский национальный университет Воздушных сил обнародовал список погибших в результате катастрофы.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер назвал три основные версии катастрофы Ан-26 в Чугуеве: теракт, халатность и неисправность техники. В то же время он сообщил информацию, которая, по его словам, указывает на халатность.

В Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса

В Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса. Десятки тысяч людей получили прививки экспериментальной вакциной. Об этом сообщает New York Post. Вместе с тем безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана.

Член Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что в течение клинических испытаний не было отмечено серьезных побочных эффектов в результате применения вакцины.

Первый снег в Украине: в сети поделились новыми фото и видео

В воскресенье, 27 сентября, в украинских Карпатах выпал первый снег осенне-зимнего периода 2020 года. Фотографии и видео украинцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как на горе Поп Иван Черногорский прошла настоящая метель. При этом кроме снегопада был сильный ветер.