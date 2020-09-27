Загострення у Карабасі: в Міноборони Вірменії заявили про 16 загиблих військових

Ілюстративне фото: військові ( facebook.nkrmil)

Прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян з посиланням на заступника міністра оборони Нагірного Карабаху Артура Саркісяна заявила, що в ході загострення ситуації у регіоні загинули 16 осіб. Також більше сотні отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання armeniasputnik.am.

Саркісян заявив, що у противника серйозні втрати.

"За лічені години боїв підбито близько 30 танків і БМП азербайджанських ВС, близько 20 ударних і розвідувальних безпілотників, три вертольоти. Він зазначив, що особовий склад карабахської армії ефективно виконує своє завдання", - пише видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті країни заявив, що уряд має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Як писало РБК-Україна, в неділю Азербайджан перейшов у наступ уздовж лінії Нагірно-Карабахського конфлікту. За даними Міністерства оборони Азербайджану, під контроль Баку вже взято як мінімум 7 населених пунктів.

Крім того, президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом у Нагірному Карабасі.