Обострение на Донбассе. Зеленский провел совещание с руководством силовых ведомств

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны. Оно состоялось в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.
Что было на совещании:
Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.
Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.