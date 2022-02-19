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Обострение на Донбассе. Зеленский провел совещание с руководством силовых ведомств

Автор: Артур Родивилов

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны. Оно состоялось в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

Что было на совещании:

  • глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск;
  • президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей;
  • речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения;
  • участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них;
  • Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.

Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.

Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.

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