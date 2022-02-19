Загострення на Донбасі. Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств

Після повернення з Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки і оборони. Вона відбулася в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал офісу президента.
Що було на нараді:
Нагадаємо, раніше українські військові заявили, що російські окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Зокрема, спецслужби із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків.
Також повідомлялося, що народні депутати і журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.