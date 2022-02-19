ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обострение на Донбассе. Зеленский провел совещание с руководством силовых ведомств

Новина українською →
Борисполь, Суббота 19 февраля 2022 23:50
Обострение на Донбассе. Зеленский провел совещание с руководством силовых ведомств Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны. Оно состоялось в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

Что было на совещании:

  • глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск;
  • президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей;
  • речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения;
  • участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них;
  • Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.

Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.

Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Донбасс
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти