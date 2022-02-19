Обострение на Донбассе. Зеленский провел совещание с руководством силовых ведомств
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны. Оно состоялось в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.
Что было на совещании:
- глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск;
- президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей;
- речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения;
- участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них;
- Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.
Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.
Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.