ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загострення на Донбасі. Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств

Новость на русском →
Бориспіль, Субота 19 лютого 2022 23:50
Загострення на Донбасі. Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Після повернення з Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки і оборони. Вона відбулася в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал офісу президента.

Що було на нараді:

  • глава держави заслухав докладні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ;
  • президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей;
  • йшлося про невідкладні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх вирішення;
  • учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та кроки України у разі реалізації кожного з них;
  • Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.

Нагадаємо, раніше українські військові заявили, що російські окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Зокрема, спецслужби із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків.

Також повідомлялося, що народні депутати і журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Донбас
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі