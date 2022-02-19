Загострення на Донбасі. Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Після повернення з Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки і оборони. Вона відбулася в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал офісу президента.
Що було на нараді:
- глава держави заслухав докладні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ;
- президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей;
- йшлося про невідкладні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх вирішення;
- учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та кроки України у разі реалізації кожного з них;
- Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.
Нагадаємо, раніше українські військові заявили, що російські окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Зокрема, спецслужби із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків.
Також повідомлялося, що народні депутати і журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.