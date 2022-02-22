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Обострение на Донбассе. УЗ меняет график и маршрут поезда в Лантратовку

Автор: Валерия Полищук

"Укзализныця" приняла решение изменить расписание поезда № 6481/6482 Лантратовка - Кондрашовская-Новая - Лантратовка. В частности, из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Так, с сегодняшнего дня поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Нова - Новый Айдар.

При этом со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.

В то же время из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.

Напомним, ранее в УЗ сообщили, что не планирует отменять поезда, которые следуют на восток Украины.

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ДонбассУкрзализныця