Обострение на Донбассе. УЗ меняет график и маршрут поезда в Лантратовку

"Укзализныця" приняла решение изменить расписание поезда № 6481/6482 Лантратовка - Кондрашовская-Новая - Лантратовка. В частности, из-за обострения ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Так, с сегодняшнего дня поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Нова - Новый Айдар.
При этом со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.
В то же время из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.
Напомним, ранее в УЗ сообщили, что не планирует отменять поезда, которые следуют на восток Украины.