Обострение на Донбассе. УЗ меняет график и маршрут поезда в Лантратовку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

Так, с сегодняшнего дня поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Нова - Новый Айдар.

При этом со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.

В то же время из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.