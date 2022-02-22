Загострення на Донбасі. УЗ змінює графік і маршрут поїзда в Лантратівку

"Укзалізниця" прийняла рішення змінити розклад поїзда № 6481/6482 Лантратівка - Кондрашівська-Нова - Лантратівка. Зокрема, через загострення ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Так, відсьогодні поїзд не курсуватиме на перегоні Кондрашевська-Нова - Новий Айдар.
При цьому зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 9:17 і прибуватиме до Лантратівки о 12: 47.
Разом з тим з Лантратівки поїзд відправиться о 13:12 і прибуде на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.
Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, що не планує скасовувати поїзди, які прямують на схід України.