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Загострення на Донбасі. УЗ змінює графік і маршрут поїзда в Лантратівку

Автор: Валерія Поліщук

"Укзалізниця" прийняла рішення змінити розклад поїзда № 6481/6482 Лантратівка - Кондрашівська-Нова - Лантратівка. Зокрема, через загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Так, відсьогодні поїзд не курсуватиме на перегоні Кондрашевська-Нова - Новий Айдар.

При цьому зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 9:17 і прибуватиме до Лантратівки о 12: 47.

Разом з тим з Лантратівки поїзд відправиться о 13:12 і прибуде на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.

Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, що не планує скасовувати поїзди, які прямують на схід України.

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