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Донецкая железная дорога попала под артобстрел боевиков. Движение поездов ограничили

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Скотувата, Пятница 18 февраля 2022 12:55
Донецкая железная дорога попала под артобстрел боевиков. Движение поездов ограничили Фото: Донецкая железная дорога попала под артобстрел боевиков (facebook.com/DonetskRailway)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 февраля утром российско-оккупационные войска открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотувата. Из-за чего движение пригородных и грузовых поездов до станции Фенольная ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги.

"Около 8 часов утра, неподалеку от железнодорожной станции Скотоватая, начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонто-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольній территории не стали", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, все работы были прекращены, а работники доставлены в хранилища, что помогло избежать жертв.

"В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная",- предупредил перевозчик.

Напомним, вчера на Донбассе началась новая фаза обострения: под обстрелы оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский сад в Станице Луганской, в результате есть пострадавшие среди мирных жителей.

Добавим, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, за минувшие сутки, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного оружия.

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