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Обострение на Донбассе. ТКГ не собралась на внеочередное заседание, - Гармаш

Автор: Артем Горовенко

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не собралась сегодня на внеочередное заседание на фоне обострения на Донбассе. Представители оккупационных властей отказались от встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Донецка в украинской делегации Сергея Гармаша в эфире "Украина 24".

"Еще в 16:00 мне писали, что нужно быть готовым около 17:00 собраться. Потом поступила информация о том, что Донецк и Луганск отказались от этой встречи с формулировкой, зачем нам встречаться, если Киев все равно не хочет с нами разговаривать напрямую, хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и на внеочередном заседании мы должны были бы обсуждать с Российской Федерацией в первую очередь", - отметил Гармаш.

Напомним, накануне из-за обострения на Донбассе украинская сторона запросила внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и консультации рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Кроме того, Украина просила ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ в связи с возможным российским признанием так называемых "ЛДНР".

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Контактная группаОбострение на Донбассе