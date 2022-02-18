Обострение на Донбассе. ТКГ не собралась на внеочередное заседание, - Гармаш

"Еще в 16:00 мне писали, что нужно быть готовым около 17:00 собраться. Потом поступила информация о том, что Донецк и Луганск отказались от этой встречи с формулировкой, зачем нам встречаться, если Киев все равно не хочет с нами разговаривать напрямую, хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и на внеочередном заседании мы должны были бы обсуждать с Российской Федерацией в первую очередь", - отметил Гармаш.