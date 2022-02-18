Загострення на Донбасі. ТКГ не зібралася на позачергове засідання, - Гармаш
Тристороння контактна група (ТКГ) не зібралася сьогодні на позачергове засідання на тлі загострення на Донбасі. Представники окупаційної влади відмовилися від зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Донецька в українській делегації Сергія Гармаша в ефірі "Україна 24".
"Ще о 16:00 мені писали, що треба бути готовим близько 17:00 зібратися. Потім надійшла інформація про те, що Донецьк і Луганськ відмовилися від цієї зустрічі з формулюванням, навіщо нам зустрічатися, якщо Київ все одно не хоче з нами розмовляти безпосередньо, хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і на позачерговому засіданні ми мали б обговорювати з Російською Федерацією в першу чергу", - зазначив Гармаш.
Нагадаємо, напередодні через загострення на Донбасі українська сторона запросила позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та консультації робочої підгрупи з питань безпеки.
Крім того, Україна просила ОБСЄ скликати термінові консультації ТКГ у зв'язку з можливим російським визнанням так званих "ЛДНР".