Загострення на Донбасі. ТКГ не зібралася на позачергове засідання, - Гармаш

"Ще о 16:00 мені писали, що треба бути готовим близько 17:00 зібратися. Потім надійшла інформація про те, що Донецьк і Луганськ відмовилися від цієї зустрічі з формулюванням, навіщо нам зустрічатися, якщо Київ все одно не хоче з нами розмовляти безпосередньо, хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і на позачерговому засіданні ми мали б обговорювати з Російською Федерацією в першу чергу", - зазначив Гармаш.