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Ранен военный и двое гражданских. В ООС отчитались о ситуации на Донбассе

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Донбасс, Четверг 17 февраля 2022 13:25
Ранен военный и двое гражданских. В ООС отчитались о ситуации на Донбассе Фото: боевики на Донбассе 29 раз открывали огонь (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

С начала суток, 17 февраля, вооруженные формирования РФ 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом 27 раз оккупанты применяли тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - сообщили в штабе.

В ООС добавили, что боевики обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Они выпустили 32 снаряда калибром 122 мм. В результате был поврежден детский сад, а также коммунальная инфраструктура. Половина населенного пункта осталась без света.

Кроме того, оккупанты применяли оружие калибром 120 мм неподалеку населенных пунктов Водяной, Старогнатовка, Старый Айдар, Марьянка, Светлодарск, Луганск, Троицкое, Шумы, Невельское, Травневе и Авдеевка.

Как сообщало РБК-Украина, боевики обстреляли поселок Врубовка в Луганской области. Снаряды попали в лицей, где були дети.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров отреагировать на нарушение Россией Минских договоренностей.

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