Загострення на Донбасі: сьогодні зафіксували вже 47 обстрілів

Фото: українські військові потрапили під обстріли на Донбасі (Pete Kiehart/Getty Images)

З початку сьогоднішнього загострення на Донбасі українська сторона зафіксувала вже 47 обстрілів. Бойові дії активізувалися в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Повідомляється, що станом на 19:00 зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню. З них 38 - із застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Протягом дня під обстріли потрапили наступні населені пункти: Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Південне, Майорськ, Луганська, Мар'їнка, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Станиця Луганська та інші. Противник сьогодні застосовував артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети та інше озброєння.