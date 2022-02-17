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Загострення на Донбасі: сьогодні зафіксували вже 47 обстрілів

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Донбас, Четвер 17 лютого 2022 20:08
Загострення на Донбасі: сьогодні зафіксували вже 47 обстрілів Фото: українські військові потрапили під обстріли на Донбасі (Pete Kiehart/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

З початку сьогоднішнього загострення на Донбасі українська сторона зафіксувала вже 47 обстрілів. Бойові дії активізувалися в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Повідомляється, що станом на 19:00 зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню. З них 38 - із застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Протягом дня під обстріли потрапили наступні населені пункти: Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Південне, Майорськ, Луганська, Мар'їнка, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Станиця Луганська та інші.

Противник сьогодні застосовував артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети та інше озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики 17 лютого обстріляли з артилерії Станицю Луганську, снаряд влучив у дитячий садок, внаслідок чого постраждали двоє осіб.

Також повідомлялося про те, що був поранений один військовий і ще один отримав бойову травму.

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