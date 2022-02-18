Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности

Что известно на данный момент

Минобороны Украины выступило с заявлением - никаких наступлений на Донбассе украиские войска не планируют.

Сводка ООС на 17:00 - 53 нарушения, жертв нет.

МИД заявляет - Украина не готовит наступление на Донбасс.

Боевики объявили эвакуацию в Россию.

Сводка ООС на 14:00 - 45 обстрелов, жертв нет.

Резников обратился к жителям ОРДЛО.

Минобороны отреагировало на эвакуацию из ОРДЛО

Глава Минобороны Алексей Резников в очередной раз заявил, что никаких наступлений Украина не планирует. Он также обратил внимание на фейки, которыми наполнено информпространство.

"Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает - они видят Донбасс безлюдным. Напротив. Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир, чтобы как можно быстрее началось возрождение. Это наша земля, там живут наши люди. Мы не планируем никаких наступлений", - заявил Резников.

На Донбассе ранен украинский военный

По данным штаба, по состоянию на 17:00 в зоне ООС зафиксировано 53 нарушения. Под обстрелами боевиков 30 населенных пунктов, жертв среди украинских военных нет.

Вместе с тем, в полиции Донецкой области сообщили об одном раненом военном в результате обстрела Старогнатовки.

В РФ ничего не знают об эвакуации из ОРДЛО

Как сообщает издание Znak, в Ростовской области РФ ничего не знают об эвакуации жителей ОРДО. Как сообщили изданию в администрации губернатора области, об этом заявлении главаря "ДНР" они слышали из новостей, но информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения нет.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, что происходит у главаря "ДНР". Песков также добавил, что "не обладает информацией" о подготовке эвакуации в Ростов.

Ситуация в ОРДЛО

В сети появились фото оккупированного Донецка - колонны автобусов для эвакуации в Ленинском районе.

В Донецке также включили сирены.

Боевики объявили эвакуацию

Главари "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию жителей в Россию. В частности, жителей ОРДО намерены перевезти в Ростовскую область. Оправдывают такие действие тем, что Украина якобы готовит наступление.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что никаких провокаций и наступлений на Донбассе украинские войска не готовят.

Обстрелы на Донбассе

По данным ООС на Донбассе с начала суток уже зафиксировано 45 обстрелов, под огнем оккупантов более 20 населенных пунктов. Также боевики сегодня обстреляли гумконвой ООН. Кроме того, стрельба велась в районе железнодорожной станции.

Резников в Раде

Выступая в парламенте в ходе часа вопросов к правительству глава Миноброны Алексей Резников заявил, что на Донбассе наблюдается аномальная ситуация. За сутки, 17 февраля, было зафиксировано 60 обстрелов. Тогда как за все время с начала года обстрелов со стороны боевиков было чуть более 100.

Резников также акцентировал на том, что Украина не готовится силовым путем возвращать Донбасс и Крым. Глава Минобороны обратился к жителям ОДЛО и заявил, что не Украина их враг и призвал не верить фэйкам.