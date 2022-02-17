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Обострение на Донбассе. С начала суток уже более 40 обстрелов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 15:00 на Донбассе произошло более 40 обстрелов. По его словам, снаряды прилетают с территории временно оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы и главы МИД Великобритании Лизы Трасс.

"По состоянию на 15:00 произошло 42 обстрела. Мы уже обратились ко всем международным партнерам с призывом осудить это. Снаряды прилетели с временно оккупированных территорий, контролируемых Россией", - сказал Кулеба.

Как подчеркнул глава МИД, важно зафиксировать, что эти снаряды прилетели именно с оккупированных территорий, которые контролирует Россия, поскольку Москва пытается исказить происходящее на Донбассе.

"В скором времени в Нью-Йорке начнется заседание Совбеза ООН, где этот вопрос тоже обсудят", - напомнил Кулеба.

Напомним, с начала суток на Донбассе начались обстрелы со стороны пророссийских боевиков. Под огонь, в частности, попали детский сад в Станице Луганская, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.

Подробнее о ситуации на Донбассе - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного российского признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание пройдет сегодня, 17 февраля.

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МИД УкраиныДонбассДмитрий Кулеба