Загострення на Донбасі. З початку доби вже понад 40 обстрілів

"Станом на 15:00 сталося 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом засудити це. Снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій, контрольованих Росією", - сказав Кулеба.

Як підкреслив глава МЗС, важливо зафіксувати, що ці снаряди прилетіли саме з окупованих територій, які контролює Росія, оскільки Москва намагається спотворити те, що відбувається на Донбасі.

"Незабаром у Нью-Йорку розпочнеться засідання Ради безпеки ООН, де це питання теж обговорять", - нагадав Кулеба.