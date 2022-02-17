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Загострення на Донбасі. З початку доби вже понад 40 обстрілів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 15:00 на Донбасі сталося понад 40 обстрілів. За його словами, снаряди прилітають з тимчасово окупованих Росією територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Кулеби і глави МЗС Великобританії Лізи трас.

"Станом на 15:00 сталося 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом засудити це. Снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій, контрольованих Росією", - сказав Кулеба.

Як підкреслив глава МЗС, важливо зафіксувати, що ці снаряди прилетіли саме з окупованих територій, які контролює Росія, оскільки Москва намагається спотворити те, що відбувається на Донбасі.

"Незабаром у Нью-Йорку розпочнеться засідання Ради безпеки ООН, де це питання теж обговорять", - нагадав Кулеба.

Нагадаємо, з початку доби на Донбасі розпочалися обстріли з боку проросійських бойовиків. Під вогонь, зокрема, потрапили дитячий садок у Станиці Луганська, ліцей у Попасній та приватний сектор у селищі Врубівка.

Докладніше про ситуацію на Донбасі - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше Україна звернулася до Ради безпеки ООН через можливе російське визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Засідання відбудеться сьогодні, 17 лютого.

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МЗСДонбасДмитро Кулеба