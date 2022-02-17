Обострение на Донбассе. Боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, ранены два бойца ВСУ

С начала 17 февраля на Донбассе зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов получили ранения двое украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты:
От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья - средней тяжести. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.
"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook, что в Марьинке обломки долетали в школу №2. Для безопасности дети укрылись в хранилище, по мере возможности родители забирают их домой.
Кроме того, осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского сада в Станице Луганской - большая провокация со стороны боевиков.