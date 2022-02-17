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Загострення на Донбасі. Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, поранено два бійця ЗСУ

Автор: Анастасія Рокитна

Від початку 17 лютого на Донбасі зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів отримали поранення двоє українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Бойовики на Донбасі обстріляли такі населені пункти:

  • Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
  • Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
  • Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Старий Айдар та Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.
  • Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.
  • Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
  • Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів.
  • Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм.
  • Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм.
  • Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
  • Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Гольміський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.

Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я - середньої важкості. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що у Мар’їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, по мірі можливості батьки забирають їх додому.

Крім того, осколкове поранення отримала 65-річна мешканка Мар’їнки, яка в момент обстрілу перебувала на зупинці. Жінка була доправлена до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків.

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