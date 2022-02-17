Загострення на Донбасі. Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, поранено два бійця ЗСУ

Від початку 17 лютого на Донбасі зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів отримали поранення двоє українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Бойовики на Донбасі обстріляли такі населені пункти:
Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я - середньої важкості. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що у Мар’їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, по мірі можливості батьки забирають їх додому.
Крім того, осколкове поранення отримала 65-річна мешканка Мар’їнки, яка в момент обстрілу перебувала на зупинці. Жінка була доправлена до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків.