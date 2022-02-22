Обострение на Донбассе. Боевики 47 раз нарушили "тишину", двое военных ранены

Во вторник, 22 февраля, вооруженные формирования РФ 47 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 30 с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий двое военных получили ранения.
Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
позиции ООС вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Гнутово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек мт-12.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Пять раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
Пивденне – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
Новоселовку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Крымское – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
Сизе – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Причепилевку – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
Новозвановку - из минометов калибра 120 мм.
Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
Опытное - из минометов калибра 82 мм.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.