Загострення на Донбасі. Бойовики 47 разів порушили "тишу", двоє військових поранені

У вівторок, 22 лютого, збройні формування РФ 47 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких 30 із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій двоє військових отримали поранення.
Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
позиції ООС поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Широкине - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат мт-12.
Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.
П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
П'ять разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
Південне - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Кримське - зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Сизе - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Станицю Луганську - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм.
Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Опитне - з мінометів калібру 82 мм.
"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення і знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.