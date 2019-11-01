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Обгрунтованість "Роттердам+" підтверджує експертиза, яку приховувала САП, - адвокат

Новини » Енергетика     01.11.2019 - 13:45
Обгрунтованість "Роттердам+" підтверджує експертиза, яку приховувала САП, - адвокат
Фото: Ірина Одинець (Iryna Odynets Facebook)

Адвокат наголосила, що захист намагається офіційно отримати цю експертизу

Експертиза щодо формули "Роттердам+", яку проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз за приписом САП, підтверджує економічну обґрунтованість формули на відсутність збитків від її дії, саме тому САП приховує її від суду. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора блогери знайшли на файлосховищі документи, які ми як захист у справі Роттердам+ не могли отримати від слідства. Висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. З цих матеріалів видно, що прокурори САП кілька разів робили запити та по-різному формулювали питання до експертів, щоб отримати бажану відповідь. Але відповідь була невтішною для детективів - формула Роттердам+, на думку поважних експертів, є економічно обґрунтованою, а збитків від її дії експерти не знайшли. А немає збитків – немає складу злочину", - написала Одинець.

Обгрунтованість &quot;Роттердам+&quot; підтверджує експертиза, яку приховувала САП, - адвокат

На думку адвоката, саме тому цю експертизу САП не надавала суду. Вона також нагадала, що прокурор визнав, що обирає на власний розсуд, які матеріали надавати суду, а які ні. Одинець наголосила, що захист намагається офіційно отримати цю експертизу.

"На мою думку, оприлюднені документи реальні, адже прокурор прямим текстом заявив, що може вирішувати, які матеріали надавати суду, а які ні і сказав, що не вважає за потрібне надавати експертизу КНДІСЕ. В той же час, мною ще минулого тижня були подані відповідні запити для офіційного отримання експертиз", - написала Одинець.

Адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило експертизу у СБУ за власним "темником", стверджує адвокат.

САП направила повістки всім членам фінансового комітету Ради Адвокати клопочуть про закриття справи по "Роттердам+" на основі комплексної експертизи
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