Обошла Польшу и Канаду: Украина поднялась в рейтинге армий мира

Международная компания Global Firepower обновила рейтинг военной силы армий стран мира. В 2022 году армия Украины заняла 22-е место.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower Index 2021.
Только за последний год Украина поднялась на три позиции. Согласно данным компании, индекс силы армии нашей страны составляет 0,3266.
"Идеальная оценка Pwrlndx составляет 0,0000, что реально недостижимо в пределах текущей формулы GFP. Чем меньше значение Pwrlndx, тем мощнее теоретическая боеспособность страны", - уточняется на сайте Global Firepower.
Украина, со своей стороны, находится между Тайванем и Канадой, чьи Индексы силы составляют 0,3215 и 0,3601 соответственно.
Фото: рейтинг армий (Global Firepower Index)
В первую десятку вошли:
Фото: рейтинг армий (Global Firepower Index)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Global Firepower Index 2021 - армия Украины занимала 25 место.