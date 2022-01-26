Обійшла Польшу та Канаду: Україна піднялася в рейтингу армій світу

Лише за останній рік, Україна піднялась на три позиції. Згідно з даними компанії, індекс сили армії нашої країни становить 0,3266.

"Ідеальна оцінка Pwrlndx становить 0,0000, що реально недосяжно у межах поточної формули GFP. Чим менше значення Pwrlndx, тим потужніша теоретична боєздатність країни", - уточнюється на сайті Global Firepower.

Україна, зі свого боку, наразі знаходиться між Тайванем й Канадою, чиї Індекси сили становлять 0,3215 і 0,3601 відповідно.

Фото: рейтинг армій (Global Firepower Index)

До першої десятки увійшли:

США;

Росія;

Китай;

Індія;

Японія;

Південна Корея;

Франція;

Велика Британія;

Пакистан;

Бразилія.

Фото: рейтинг армій (Global Firepower Index)