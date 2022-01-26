Обійшла Польшу та Канаду: Україна піднялася в рейтингу армій світу

Міжнародна компанія Global Firepower оновила рейтинг військової сили армій країн світу. У 2022 році армія України посіла 22-е місце.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг Global Firepower Index 2021.
Лише за останній рік, Україна піднялась на три позиції. Згідно з даними компанії, індекс сили армії нашої країни становить 0,3266.
"Ідеальна оцінка Pwrlndx становить 0,0000, що реально недосяжно у межах поточної формули GFP. Чим менше значення Pwrlndx, тим потужніша теоретична боєздатність країни", - уточнюється на сайті Global Firepower.
Україна, зі свого боку, наразі знаходиться між Тайванем й Канадою, чиї Індекси сили становлять 0,3215 і 0,3601 відповідно.
Фото: рейтинг армій (Global Firepower Index)
До першої десятки увійшли:
Фото: рейтинг армій (Global Firepower Index)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Global Firepower Index 2021 - армія України посідала 25 місце.