Обошла Польшу и Канаду: Украина поднялась в рейтинге армий мира

Международная компания Global Firepower обновила рейтинг военной силы армий стран мира. В 2022 году армия Украины заняла 22-е место.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower Index 2021 .

Только за последний год Украина поднялась на три позиции. Согласно данным компании, индекс силы армии нашей страны составляет 0,3266.

"Идеальная оценка Pwrlndx составляет 0,0000, что реально недостижимо в пределах текущей формулы GFP. Чем меньше значение Pwrlndx, тем мощнее теоретическая боеспособность страны", - уточняется на сайте Global Firepower.

Украина, со своей стороны, находится между Тайванем и Канадой, чьи Индексы силы составляют 0,3215 и 0,3601 соответственно.

Фото: рейтинг армий (Global Firepower Index)

В первую десятку вошли:

США;

Россия;

Китай;

Индия;

Япония;

Южная Корея;

Франция;

Великобритания;

Пакистан;

Бразилия.

Фото: рейтинг армий (Global Firepower Index)