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Обійшла Польшу та Канаду: Україна піднялася в рейтингу армій світу

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Середа 26 січня 2022 17:34
Обійшла Польшу та Канаду: Україна піднялася в рейтингу армій світу Фото: армія України піднялась в рейтингу військової сили (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна компанія Global Firepower оновила рейтинг військової сили армій країн світу. У 2022 році армія України посіла 22-е місце.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг Global Firepower Index 2021.

Лише за останній рік, Україна піднялась на три позиції. Згідно з даними компанії, індекс сили армії нашої країни становить 0,3266.

"Ідеальна оцінка Pwrlndx становить 0,0000, що реально недосяжно у межах поточної формули GFP. Чим менше значення Pwrlndx, тим потужніша теоретична боєздатність країни", - уточнюється на сайті Global Firepower.

Україна, зі свого боку, наразі знаходиться між Тайванем й Канадою, чиї Індекси сили становлять 0,3215 і 0,3601 відповідно.

Обійшла Польшу та Канаду: Україна піднялася в рейтингу армій світу

Фото: рейтинг армій (Global Firepower Index)

До першої десятки увійшли:

  • США;
  • Росія;
  • Китай;
  • Індія;
  • Японія;
  • Південна Корея;
  • Франція;
  • Велика Британія;
  • Пакистан;
  • Бразилія.

Обійшла Польшу та Канаду: Україна піднялася в рейтингу армій світу

Фото: рейтинг армій (Global Firepower Index)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Global Firepower Index 2021 - армія України посідала 25 місце.

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