Обошла Apple и Samsung: Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в июне

Напомним, что согласно показателям второго квартала текущего года, Xiaomi уже занимала вторую позицию среди своих компаний-конкурентов. Начиная с момента основания, корпорация в течение десяти лет успела продать около 800 миллионов смартфонов.

В конце концов, аналитики убеждены в том, что компания потеряет первую позицию лидерства после того, как Samsung возобновит производство смартфонов во Вьетнаме, которое приостановилось из-за пандемии коронавируса.

"В то же время из-за новой волны пандемии COVID-19 во Вьетнаме в июне производство Samsung было остановлено, в результате чего устройства бренда столкнулись с дефицитом по каналам", - отметил аналитик Варун Мишра.

Фото: Xiaomi стала первым брендом смартфонов в мире (Counterpoint Research)