Обійшла Apple та Samsung: Xiaomi стала найбільшим виробником смартфонів у червні

Нагадаємо, що відповідно до показників другого кварталу поточного року, Xiaomi вже займала другу позицію серед своїх компаній-конкурентів. Починаючи з моменту заснування, корпорація протягом десяти років встигла продати близько 800 мільйонів смартфонів.

Зрештою, аналітики переконані у тому, що компанія втратить першу позицію лідерства після того, як Samsung відновить виробництво смартфонів у В'єтнамі, яке призупинилося через пандемію коронавірусу.

"Водночас через нову хвилю пандемії COVID-19 у В'єтнамі в червні виробництво Samsung було зупинено, в результаті чого пристрої бренду зіткнулися з дефіцитом по каналах", - відзначив аналітик Варун Мішра.

Фото: Xiaomi стала першим брендом смартфонів у світі (Counterpoint Research)