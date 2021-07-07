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Обошелся двойной ценой. СБУ разоблачила злоупотребления на ремонте аэропорта "Запорожье"

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Запорожье , Среда 07 июля 2021 15:30
Обошелся двойной ценой. СБУ разоблачила злоупотребления на ремонте аэропорта "Запорожье" Фото: СБУ разоблачила миллионные махинации при ремонте аэропорта Запорожья (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила махинации во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Запорожье". Ошибка руководства предприятия привела к убыткам более чем на 9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожья" проигнорировал выполнение некачественного ремонта взлетно-посадочной полосы, который делали еще в 2017-2018 годах.

"Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику за гарантийным случаем, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков", - отмечает пресс-служба.

Ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к двойной уплате стоимости ремонтных работ и, как следствие, к 9 млн гривен убытков государственному бюджету.

"В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, должностному лицу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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Служба безопасности Украины убытки аэропорт
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