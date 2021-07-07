Обійшовся подвійною ціною. СБУ викрила зловживання на ремонті аеропорту "Запоріжжя"

Служба безпеки України викрила махінації під час ремонту злітно-посадкової смуги літовища аеропорту "Запоріжжя". Помилка керівництва підприємства призвела до збитків на понад 9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Згідно з даними слідства, посадовець КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" проігнорував виконання неякісного ремонту злітно-посадкової смуги, який робили ще у 2017-2018 роках.

"Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок", - відзначає пресслужба.

Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до подвійної сплати вартості ремонтних робіт й, як наслідок, до 9 млн гривень збитків державному бюджету.

"У межах раніше відкритого кримінального провадження слідчими спецслужби посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, посадовцю загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.