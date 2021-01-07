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Обошел Безоса: Маск стал самым богатым человеком мира

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Маск обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Маск стал самым богатым человеком в мире после того, как его состояние выросло до 185 миллиардов долларов. Его состояние значительно увеличились после роста акций компании на фондовых торгах.

В начале 2020 года Маск с доходом около 27 млрд долларов едва попал в число 50 богатейших людей мира. В течение года акции компании росли вместе с его зарплатой, чем увеличивали капитал Маска.

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Разница между доходами Маска и Безоса составляет около одного миллиарда долларов. По состоянию на сегодня общая стоимость активов руководителя Amazon оценивается в 184 млрд долларов.

Фондовые торги в США еще продолжаются, но сессия закончится через несколько часов.

Напомним, в начале 2021 года Маск был на втором месте в списке самых богатых людей мира. Его капитал был больше, чем у основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Кроме того, в конце декабря прошлого года Маск рассказал, что предлагал гендиректору Apple купить компанию Tesla, но тот отказался даже обсуждать этот вопрос.

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