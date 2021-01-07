Обійшов Безоса: Маск став найбагатшою людиною світу

Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. Маск обігнав засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Про це повідомив американський телеканал CNBC.

Маск став найбагатшою людиною у світі після того, як його статки зросли до 185 мільярдів доларів. Його статки значно збільшилися після зростання акцій компанії на фондових торгах.

На початку 2020 року Маск з доходом близько 27 млрд доларів ледве потрапив до числа 50 найбагатших людей світу. Впродовж року акції компанії зростали разом з його зарплатнею, чим збільшували капітал Маска.

Різниця між статками Маска та Безоса становить близько одного мільярда доларів. Станом на сьогодні загальна вартість активів керівника Amazon оцінюють в 184 млрд доларів.

Фондові торги в США ще тривають, але сесія закінчиться через декілька годин.

Нагадаємо, на початку 2021 року Маск був на другому місці у списку найбагатших людей світу. Його статки були більшими за засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Крім того, наприкінці грудня минулого року Маск розповів, що пропонував гендиректору Apple купити компанію Tesla, але той відмовився навіть обговорювати це питання.