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Илон Маск предлагал гендиректору Apple купить компанию Tesla

США, Среда 23 декабря 2020 05:31
Илон Маск предлагал гендиректору Apple купить компанию Tesla
Фото: Илон Маск (instagram.com/elonrmuskk)
Автор: Даша Харченко

Основатель компаний SpaceX и директор Tesla Inc Илон Маск сообщил, что предлагал гендиректору Apple Тиму Куку возможность поглощения компании Tesla. По его словам, это было "в самые мрачные дни программы создания Model 3".

Об этом Маск написал в своем Twitter.

По его словам, тогда Тим Кук даже отказался встретиться.

"В самые мрачные дни программы создания Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность покупки компанией Apple компании Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости). Он отказался встретиться", - сказал Маск, комментируя планы Apple выпустить беспилотный электромобиль.

Планы Apple по созданию электромобиля Маск назвал "странными", добавив, что создать однокорпусный аккумулятор невозможно.

Ранее стало известно, что компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. В них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии. По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

РБК-Украина писало, что смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции.

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